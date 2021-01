E’ morto Giuseppe Turani, editorialista economico per L’Espresso, Repubblica, Il Corriere della Sera dove aveva raccontato come pochi l’economia. E’ stato autore con Eugenio Scalfari di un libro che ha fatto epoca come “Razza Padrona”. “Peppino” aveva 79 anni, era nato a Voghera il 29 aprile del 1941, è morto all’ospedale di Broni dove era stato ricoverato per un malore che lo ha colpito ieri nella sua abitazione.