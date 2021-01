Regione, Salvini: la squadra al 99% è già chiusa. L’ora di Letizia Moratti

"A me da cittadino lombardo e da milanese avere Letizia Moratti in squadra farebbe solo piacere"

E’ l’ora di Letizia Moratti. Sembra che l’ingresso nella giunta lombarda come assessore al Welfare al posto di Giulio Gallera possa cambiare anche gli equilibri interni nell’esecutivo di Fontana. Sulla possibilità che Letizia Moratti possa diventare vicepresidente, Matteo Salvini, che ha incontrato la stampa in piazza Lombardia davanti alla sede della Regione, ha detto che sarebbe “assolutamente contento”, precisando però che “i ruoli li decide il presidente Fontana”. “A me da cittadino lombardo e da milanese avere Letizia Moratti in squadra farebbe solo piacere” ha detto il segretario leghista. Salvini ha infine spiegato che entro la serata sentirà gli altri segretari di partito a partire da Silvio Berlusconi:”Per me, la squadra al 99 per cento è già chiusa. Più forte è la squadra meglio corre la Lombardia”, ha detto il leader della Lega.