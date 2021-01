Re Magi, niente corteo ma cerimonia a Sant’Eustorgio

Il Covid non ferma le tradizioni, anche se le modifica un pò. Oggi, giorno dell’Epifania, non c’è stato il tradizionale corteo dei Re Magi in abiti storici. Ma la cerimonia dell’Epifania si è comunque tenuta, in forma ristretta, al termine della messa di stamattina nella chiesa di Sant’Eustorgio, con l’omaggio dei Magi alla Sacra Famiglia. In chiesa è stato installato un Globo gigante, di quasi 2 metri di diametro, realizzato con tanti panini di forme diverse, simbolo di ‘Pane in Piazza’ . E’ un messaggio di pace, solidarietà e speranza. Il globo di pane è stato ideato per l’esposizione artistica “WePlanet -100 globi per un futuro sostenibile” che si terrà nel 2021.