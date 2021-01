“Entro qualche ora avrete una squadra di eccellenza .Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli, mi interessa la squadra. Come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi, perché per noi se la Lombardia corre, corre tutta Italia, quindi punteremo tantissimo sul rilancio della Regione”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei cronisti in merito al rimpasto della giunta lombarda prima della visita all’ospedale in Fiera Milano e ai nomi circolati i queste ore per l’assessorato al Welfare. “Non do nomi, cognomi e indirizzi – ha continuato Salvini – se pazientate qualche ora, qualche giorno, avrete le risposte”. Intanto i nomi circolano, come quello del dottor Gian Vincenzo Zuccotti : “Zuccotti è un bravissimo medico, primario del Buzzi e preside di medicina della Statale. È una eccellenza lombarda, è utilissimo per quello che sta facendo.” spiega Salvini. Tra i possibili nomi per il post Gallera figura con sempre maggior insistenza quello di Letizia Moratti. Potrebbe essere questo un modo per Silvio Berlusconi di riprendere le fila e potersi accreditare ancora una volta come guida imprescindibile della coalizione di centro destra. La partita sembrerebbe, stando anche alle parole odierne del leader leghista, di più ampio respiro e coinvolgerebbe anche altri assessorati ed equilibri all’interno della maggioranza che guida la Regione.