“Una canzone d’amore buttata via” il nuovo singolo di Vasco Rossi

Dal 01.01.2021 è uscito il nuovo singolo (prodotta con Celso Valli) e Vasco Rossi ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, da Bolle in apertura del suo “Danza con me”, in onda il 1°gennaio sera su Raiuno. Bolle che balla Vasco, quando la danza incontra il pop e scocca la scintilla, che esplode creando un momento di grande energia. Bolle “interpreta” Vasco danzando su una coreografia da sogno. Il miglior inizio per “Una canzone d’amore buttata via”. A pensarci bene, sono 15 anni che Vasco non va in televisione . Non è propriamente il suo mezzo prediletto, per comunicare preferisce i social dove lo seguono in milioni. E i concerti. Il palco, il suo habitat naturale. Il nuovo anno è partito da “Una canzone d’amore buttata via” ed è anche il primo inedito dell’album, attualmente in lavorazione, che verrà dopo l’estate. Album molto atteso che arriva a 6 anni +1 dall’ultimo lavoro di studio “Sono Innocente”, 6. Due prestigiosi riconoscimenti nell’ultimo mese: Premio Tenco 2020 e Nettuno d’Oro, la massima onorificenza che il Sindaco di Bologna può dare.