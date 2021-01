Tullio Solenghi in diretta dal teatro No’hma

Tullio Solenghi arriva al Teatro No’hma di Milano con un ensemble di sei musicisti, per un monologo originale, in diretta streaming, naturalmente gratuito, come tutti gli spettacoli in scena in via Orcagna. La programmazione 2020/2021 dello spazio diretto da Livia Pomodoro prosegue con una proposta, nella rassegna Armonie e Suoni, dal titolo “Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene”, che richiama alla mente colui che l’ha formulata: Woody Allen. Lo spettacolo propone una selezione di brani tratti dai libri del regista americano. Il risultato è un reading che coinvolge e diverte a ritmo di musica, quella che ha immortalato alcune delle pellicole più celebri di Allen. “Questo spettacolo è una prima assoluta per Milano – spiega Livia Pomodoro, presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro – e lo sarà anche per tutto il mondo, grazie al nostro teatro OnLife e in streaming, che raggiunge spettatori in ogni luogo, per una platea che non conosce confini e barriere .” Per vedere lo spettacolo basta collegarsi al sito www.teatronohma.org nei giorni del 13 e 14 gennaio, alle ore 21.