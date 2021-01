Regione, Salvini: “Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni” [VIDEO]

“Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa, vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta Europa e abbiamo tutte le possibilità per farlo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a margine del funerale laico dell’ex sindaco di Milano Marco Formentini rispondendo a una domanda dei cronisti in merito alle parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera sui ritardi nelle somministrazioni dei vaccini anti-covid. Salvini sull’ipotesi di un rimpasto, con un cambio nell’assessorato al Welfare, ha detto: “Lo vedrete nei prossimi giorni, quando le cose saranno fatte, lo saprete”. Il leader del Carroccio ha poi concluso: “Oggi io ho portato il mio omaggio a un grande italiano e milanese come Marco Formentini. Nei prossimi giorni si corre”. (MiaNews)