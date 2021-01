Formentini, il figlio Stefano: orgogliosi delle attestazioni di stima [VIDEO]

“In questi giorni abbiamo ricevuto attestazioni di stima da tutti, questa cosa ci ha inorgoglito, non ho letto una parola fuori posto, non c’è destra o sinistra in questo caso e di questo siamo orgogliosi. Anche Salvini ci ha scritto subito parole molto affettuose dicendo che sarebbe venuto qui. Da figlio posso dire che è bello. Mio padre ha sempre avuto un’idea forte di Europa, è stato un pioniere della comunità europea: ha sempre avuto un’idea forte di Europa che ha trasmesso per tutto a noi. È stato fino agli ultimi giorni maestro di vita”. Lo ha detto, commosso, il terzo figlio dell’ex sindaco Marco Formentini, Stefano Formentini alla camera ardente per l’ex sindaco Formentini, a palazzo Marino, sottolineando che “ci sarà una cerimonia laica per salutarlo perché lui era un laico e abbiamo voluto rispettare le sue volontà”. Presenti accanto al feretro anche gli altri due figli Chiara e Savino. (MiaNews)