Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato per aver sparato all’interno di una pizzeria d’asporto la sera dell’ultimo dell’anno a Besana Brianza. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, il ragazzo è entrato in una pizzeria, ha ordinato e ha sparato un colpo di pistola al soffitto prima di scappare di fronte alla reazione dei presenti. Il tutto mentre una seconda persona riprendeva la scena con un telefono cellulare, con l’intenzione di pubblicare il video su Instagram. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieri grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza del locale. Il ragazzo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. L’arma, recuperata dal pizzaiolo e consegnata ai carabinieri, è risultata una pistola giocattolo, molto simile ad una vera.