“Ringrazio con favore chi – penso al manager Roberto Rasia – si è messo a disposizione della città. Non so se sarà lui il prossimo sindaco scelto dai milanesi ma come accaduto a Torino, Bologna, Napoli…(e come spero che accada presto anche a Roma) se c’è gente che si mette a disposizione della propria comunità in un momento così difficile rispondo “ben venga”. Così su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il post sui social di Roberto Rasia che l’altro ieri ha dato la sua disponibilita’ a candidarsi sindaco per il centrodestra a Milano.