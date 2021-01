Covid, Lombardia: 1.402 nuovi casi (11,9%) e 79 decessi

A fronte di 11.758 tamponi effettuati sono 1.402 i nuovi positivi (11,9%). I guariti/dimessi sono 626.I ricoverati in terapia intensiva sono 491 (+4) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.293 (-59). Si registarno ancora 78 decessi che portano il totale complessivo a 25.281. I nuovi casi per provincia: Milano: 596 di cui 163 a Milano città; Bergamo: 101; Brescia: 226; Como: 28; Cremona: 46; Lecco: 69; Lodi: 16; Mantova: 55; Monza e Brianza: 131; Pavia: 49; Sondrio: 11; Varese: 72