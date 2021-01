“Alla scoperta del buonumore” a cura di Barbara Franco per Quid+(Gribaud) è un libro dedicato ai bimbi. Oltre all’immancabile libro-guida per gli adulti, comprende cinque storie illustrate in cui i due piccoli protagonisti, Ale e Vale, grazie al sorriso e alla gratitudine, imparano a vedere le cose dal lato giusto.

Il libro, realizzato con la consulenza dello psicologo Terenzio Traisci, nasce per insegnare ai più piccoli come coltivare il buonumore: suggerimenti preziosi, soprattutto in questo momento storico, in cui mantenere il sorriso può rivelarsi particolarmente difficile.

