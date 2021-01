Capodanno, festa in un resort di lusso nel bresciano senza mascherine

Festa in un resort di lusso a Padenghe sul Garda: tante persone ai tavoli, senza mascherina, gente che balla, brindisi e musica ad alto volume con dj. Come se fosse un normale Capodanno. Peccato che siamo in zona rossa, nel pieno della pandemia, con tutte le regole anti Covid in vigore. I video dei presenti sono finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto: “Vista l’attuale situazione preghiamo gli ospiti di non divulgare foto e video sui social”. Contattato dall’Ansa l’albergo ha spiegato: “Stiamo verificando cosa sia accaduto”.