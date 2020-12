Calcio, il Monza vince con Balotelli che segna al suo esordio

Il Monza batte 3-0 la Salernitana capolista e scala la classifica della serie B. Ad aprire le marcature Mario Balotelli, all’esordio con la sua nuova squadra, in gol già al quarto minuto. Un esordio quasi a sorpresa, 296 giorni dopo l’ultima gara ufficiale (il 9 marzo scorso in Sassuolo-Brescia 3-0), in cui Balotelli ha lasciato subito il segno, facendo intravedere quanta differenza possa fare in Serie B. Per il Monza terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite, tutte senza subire gol: la vetta della classifica è ad un passo e con Balotelli ora la squadra può davvero prendere il volo. Il sogno della Serie A può diventare realtà