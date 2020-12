Via Canonica, inaugurata la targa dedicata a Enzo Jannacci e alla sua “Veronica” [VIDEO]

E’ stata inaugurata questa mattina la targa in via Canonica 41 dedicata a Enzo Jannacci: la targa riporta un passaggio della celebre canzone “Veronica”, (“Veronica, il primo amore di tutta via Canonica”) del cantautore milanese Enzo Jannacci, scomparso nel 2013.

“Una canzone di Enzo Jannacci che è un pezzo di storia popolare di Milano”, ha commentato il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi, che questa mattina, insieme a Simone Zambelli e Fabio Arrigoni, rispettivamente presidenti del Municipio 8 e 1, ha partecipato all’inaugurazione. L’iniziativa era stata approvata all’unanimità dalla giunta del Municipio 8 e oggi l’affissione della targa è stata resa possibile “grazie all’impegno di Daniela Silvestre, condomina di via Canonica 41, e alla disponibilità dell’intero condominio”, ha sottolineato Giungi. Al celebre cantautore era già stata intitolata nel 2014 la casa d’accoglienza per senzatetto di viale Ortles, oggi conosciuta come “Casa Jannacci”. (MiaNews)