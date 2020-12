Jean-Michel Jarre, concerto di capodanno a Notre-Dame de Paris

In collaborazione con la città di Parigi e con il patrocinio dell’UNESCO, il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre collabora con la start-up francese VRrOOm per portarci nel nuovo anno con un concerto spettacolare in livestream ambientato nel punto di riferimento planetario Notre-Dame de Paris. Lo speattacolare mondo virtuale creato da Jarre sarà anche l’immagine ufficiale del notiziario di mezzanotte della città di Parigi.

“Welcome to the Other Side” è un concerto unico, esclusivo, mondiale e disponibile a tutti la cui ambizione, oltre a celebrare il nuovo anno in modo futuristico e festoso, è anche un messaggio di speranza per il 2021: un invito digitale e virtuale da Parigi, la Città della Luce, vibrante metropoli dell’Arti e della Cultura e sede della cattedrale più famosa del mondo. Notre-Dame ha un posto unico nell’immaginario collettivo, è un simbolo della forza e del Patrimonio dell’Umanità e lo spettacolare concerto virtuale di Jarre invita tutti noi a festeggiare insieme il nuovo anno. La realtà virtuale ci dà la possibilità di festeggiare insieme, ovunque ci troviamo, compresi tutti coloro che sono socialmente o geograficamente isolati.

Jean-Michel Jarre si esibirà dal vivo da uno studio vicino alla Cattedrale di Parigi, mentre il suo avatar suonerà all’interno di una Notre-Dame virtuale.

Il concerto di 45 minuti che Jarre eseguirà sarà composto da brani della sua recente opera Electronica nominata ai Grammy, oltre a nuove versioni rielaborate dei suoi classici, Oxygène ed Equinoxe.

L’audio del concerto sarà inoltre pubblicato l’01.01.2021 alle 00:15 CET su tutte le piattaforme di streaming musicale con il titolo “Welcome to the Other Side – LIVE”.

L’esperienza in live streaming del 31 dicembre sarà una creazione all’avanguardia di media misti in modo simultaneo: Welcome to the Other Side della realtà, benvenuto nel nuovo anno, benvenuto alla tua celebrazione personale, benvenuto a una festa globale:

– In totale immersione attraverso la piattaforma VRchat, accessibile sia tramite PC, sia in realtà virtuale per il pubblico dotato di visori VR

– In live streaming attraverso gli account di Jarre e altre piattaforme di social media tramite qualsiasi PC o Mac, smartphone o tablet

– Trasmissione audio in diretta su France Inter di Radio France, radio pubblica francese

– Trasmissione TV in diretta dal canale di notizie francese BFM Paris

“La realtà virtuale è per le arti dello spettacolo ciò che il cinema era per il teatro nei suoi primi giorni, una sorta di curiosità. Credo che la realtà virtuale diventerà domani un modo di espressione a sé stante”

Jean-Michel Jarre