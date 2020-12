Salvini, a Milano è caos neve, Sala non segue il meteo?

Arriva la polemica sulla neve. Matteo Salvini scrive su twitter: “A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos”: così il segretario della Lega. “Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo?”, ha aggiunto.

Stamattina il sindaco Sala sul suo profilo instagram aveva pubblicato la foto di un mezzo spazzaneve in azione, commentando: “EL FIOCA! Dall’una di stanotte sono in funzione 200 mezzi per salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400). Secondo le previsioni dovrebbe nevicare fino alle 12″.