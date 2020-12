Neve, Statale 36 chiusa a Madesimo a causa di una slavina

A causa di una slavina, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio. Lo comunica Anas. Sempre lungo la statale 36 si registra traffico bloccato a Desio (MB) per un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata nord. Infine, per neve sul proseguimento comunale della strada statale 45 ter “Gardesana Occidentale” a Vobarno, in provincia di Brescia, la circolazione in direzione nord è provvisoriamente deviata in uscita sulla viabilità locale al km 4, in località Pompegnino. Traffico regolare in direzione sud. Le squadre Anas sono sul posto per il ripristino della regolare viabilità.