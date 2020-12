Neve, alberi caduti in strada, in via Sanzio tranciate le linee tranviarie

Il maltempo ha provocato la caduta di alcuni alberi in diversi punti di Milano. La situazione più critica, secondo quanto afferma l’assessore alla mobilità Marco Granelli, è in via Sanzio: due alberi caduti hanno tranciato i cavi delle linee tranviarie, bloccando l’uscita dei tram della zona Baggio. Problemi alla circolazione automobilistica in via Varsavia dove alcuni camion hanno perso il controllo e sono di traverso in strada, nella zona dell’Ortomercato.

Oggi i parchi recintati restano chiusi e si sconsiglia vivamente di frequentare i parchi soprattutto se alberati.