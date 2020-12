Maltempo, morto il cloachard di 76 anni soccorso e portato al San Carlo

E’ morto il senzatetto di 76 anni ricoverato questa mattina in codice rosso presso l’ospedale San Carlo per un attacco cardiaco. L’uomo, verso le 9.30 è stato visto accasciarsi a terra da alcuni passanti – in via Fratelli Zoia, all’altezza del civico 214 – che hanno hanno immediatamente segnalato il fatto al 112 numero per le emergenze. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza inviata sul posto da Areu e assistita da una volante della Polizia di Stato. Non sono conosciute le cause del malore, tra le ipotesi dovuto l’ipotermia per via delle basse temperature raggiunte nella notte.