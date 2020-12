Tamponi sospesi anche durante le feste

Al lavoro anche a Natale e a Santo Stefano per dare la possibilità alle persone in difficoltà di fare un tampone Covid: il punto aperto da Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, Adl Cobas e Medicina Solidale continua ad accogliere richieste. “A differenza della sanità privata la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso non si ferma nemmeno a Natale.In decine oggi al Tendone di piazzale Baiamonti – scrivono gli organizzatori sui social- sono venuti per effettuare il test rapido Covid-19. Persone che non hanno accesso ai costi della sanità privata, ma anche singoli cittadini che non hanno avuto accesso ad un servizio pubblico che, già da febbraio, doveva essere in funzione in ogni quartiere e luogo di lavoro a dimostrazione che il sistema sanitario lombardo, basato sul profitto, non si prende cura delle persone e non funziona.

Domani continueremo dalle 11 .00 alle 16.00 e domenica dalle 16.00 alle 20.00”.

Per sostenere la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso è possibile usare il crowdfunding:

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-brigata-sanitaria-soccorso-rosso/