NATALE 2020, i nostri auguri

Che Natale strano questo del 2020, che anno assurdo, distopico per certi versi. Nonostante ciò abbiamo cercato sin da febbraio di essere equilibrati, centrati. Di informare senza allarmismi ma nemmeno senza sottovalutazioni, non so se ci siamo riusciti ma lo spirito è stato questo. Spirito critico senza complottismo. Abbiamo cercato di portare anche un poco di leggerezza con la nostra musica e con i tanti ospiti che sono passati nei nostri programmi, via Skype o comunque a distanza. Le emozioni possono arrivare anche a distanza ed è questo che vorrei trasmettere con queste parole. Emozioni e fiducia, fiducia in Milano che le sue sfide le ha sempre vinte, fiducia nella Lombardia che ha sempre avuto capacità spesso sommerse o comunque non sempre evidenti, nel Paese che tutto sommato ha resistito. Buone feste a tutti con la convinzione che la parte migliore di noi avrà il sopravvento, è un momento propizio per pensare a cosa vale veramente nelle nostre vite. E’ il momento propizio per pensare a Noi come comunità, perché la nostra solitudine e il nostro essere senza il Noi non ha valore.

Auguri, Luca Levati.