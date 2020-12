“Mi ricandido sapendo che per me l’impegno per la città è un impegno: se vincerò sarò sindaco per cinque anni, se perderò mi cercherò un lavoro e garantirò il fatto che continuerò in consiglio comunale a portare avanti le battaglie politiche che mi sono intestato”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo questa mattina al convegno online “L’Europa delle città oltre il Covid” organizzato dal Corriere della Sera. “Abbiamo chiesto all’Europa” come sindaci, che “il 10% dei fondi del Recovery Fund vada direttamente sulle città metropolitane. Spesso i nostri paesi non hanno strutture e abitudini per sapere gestire fondi così importanti. Il nostro Paese ad esempio investe 20-30 miliardi all’anno e pensate alle difficoltà di progettare gare e di gestirle per spendere quei soldi. E’ naturale quindi dare un po’ di deleghe alle città. Noi sindaci siamo sul territorio e conosciamo i bisogni della gente. I nostri cittadini ci spingono a fare in fretta. I soldi dati a noi credo che siano messi in sicurezza ed è il motivo per cui le città insieme si stanno muovendo verso la Commissione europea”.