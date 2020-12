E’ un medico italiano di 65 anni la vittima di via Macchi [VIDEO]

Un’aggressione, forse per rapina, finita in omicidio: questa la possibile dinamica, al vaglio degli inquirenti, per la morte di un uomo, intorno alle 18.30 in via Macchi angolo via Scarlatti. La vittima e’ Stefano Ansaldi 65enne ginecologo originario di Benevento e residente a Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Duomo dopo la segnalazione al 112, da parte di due passanti, di un uomo riverso a terra. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo privo di vita con una ferita d’arma da taglio alla gola. Nella borsa che aveva con sé e’ stata trovata della documentazione medica. I carabinieri indagano sull’ipotesi di una rapina finita male, forse ad opera di due persone non italiane, probabilmente di origine nordafricana. Sul posto è stato rinvenuto un coltello, la probabile arma con cui è stato colpito l’uomo. I killer in fuga si sarebbero cambiati i vestiti in metrò.