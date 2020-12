Natale, spesa sospesa in viale Monza

È un Natale di solidarietà e attenzione verso gli altri quello che si appresta a vivere il Mercato Comunale Coperto di Viale Monza. Ha preso infatti il via questa settimana “Spesa sospesa a Nolo”: 20 spese ogni settimana verranno distribuite ai soggetti fragili del quartiere grazie alle donazioni degli abitanti della zona e degli operatori del Mercato Comunale di viale Monza/via Crespi a Milano.

“Come Amministrazione non possiamo che sostenere e supportare progetti intelligenti come questo. Partecipare con una propria donazione a Spesa sospesa a Nolo – spiega l’assessora alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani – è un gesto di solidarietà che permette di sostenere, in questo difficile momento economico, le piccole attività di vicinato oggi più che mai indispensabili per la vita del quartiere, ma soprattutto è un gesto di attenzione verso i più fragili, oggi in particolare modo esposti ai contraccolpi economici della pandemia, affinché queste festività siano davvero all’insegna della solidarietà e della condivisione”.

“Spesa sospesa a Nolo” è un’iniziativa ideata all’interno del Nolo Social District, la social street del quartiere a nord di Loreto Le spese sono distribuite “una tantum” a soggetti fragili del quartiere garantendo così la più ampia distribuzione e l’attenzione alle situazioni di difficoltà presenti in zona. L’iniziativa ha un duplice obbiettivo: valorizzare l’economia dei piccoli negozi di vicinato e al tempo stesso sollecitare una maggiore attenzione verso le categorie economicamente più svantaggiate anche da situazioni temporanee di disoccupazione legate alla pandemia in corso.

Le donazioni e segnalazioni dei casi di fragilità sono raccolte dalla piattaforma digitale https://spesa- sospesa.web.app/ dove, attraverso il sistema di pagamento digitale Satispay o il bonifico bancario, si può fare una donazione a Radio Nolo Aps che impiegherà la totalità dei fondi raccolti per l’acquisto dei prodotti alimentari presso gli operatori del Mercato Comunale Coperto.

I numeri della “Spesa Sospesa a Nolo” si possono riassumere in 8 attività commerciali coinvolte, 20 spese settimanali donate, 110 spese consegnate ad oggi, 130 donatori e oltre 5 mila euro raccolti in pochi giorni, oltre 100 riceventi iscritti alla piattaforma. La spesa sospesa è composta in media da 6 kg di frutta e verdura, 2 filoni di pane e focaccia, 1 pacco di riso, 1 di pasta e 1 di farina e a scelta un mix di carne, formaggi e salumi.