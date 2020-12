M3, arrestato l’aggressore dei controllori Atm

La Polizia di Stato ha arrestato ieri, verso le 19, un 22enne senegalese per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era stato fermato sulla banchina della linea metropolitana M3 Duomo da un gruppo di controllori Atm per verificare che fosse in possesso di un regolare biglietto convalidato. Ma, davanti alla richiesta del personale, il 22enne ha reagito cercando la fuga oltre i tornelli. Fermato nuovamente dai tre controllori Atm, il giovane si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. E’ rimasto coinvolto anche un agente della Polizia di Stato 40enne, poi ricoverato al Policlinico. In ospedale, con ferite numerose ma lievi, sono finiti anche i tre dipendenti Atm intervenuti: un 52enne è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale di Città Studi insieme a un collega 34enne, un terzo controllore di 33 anni è andato, invece, al Policlinico. Il 22enne senegalese responsabile delle lesioni è stato arrestato e, nello zainetto in suo possesso, sono stati trovati cinque telefoni cellulari di dubbia provenienza e su cui la Polizia effettuerà ulteriori accertamenti.