Esplosione in una palazzina sui Navigli, donna ferita

Esplosione in un condominio di via Lodovico il Moro 159 a Milano, sui Navigli. Una donna è rimasta ferita e trasportata in codice giallo in ospedale. In base alle prime informazioni, lo scoppio è avvenuto verso le 10 in un appartamento al terzo piano dell’edificio. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Questura. La donna ferita è stata portata in codice giallo al Niguarda: le sue condizioni sono giudicate serie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il condominio è stato evacuato. L’esplosione sarebbe stata provocata dal malfunzionamento dei fornelli di un piano cottura dell’appartamento della donna.