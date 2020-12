Prende vita all’Ospedale Niguarda il progetto di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald grazie anche contributo di Fondazione Cariplo: un’area per tutte le famiglie dei bambini in cura. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri Giulio Gallera, assessore Regionale al Welfare il Presidente di Fondazione Ronald McDonald, Nicola Antonacci e il Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda, Marco Bosio. Con il progetto la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald vuole offrire un supporto concreto ai servizi messi a disposizione dalla realtà ospedaliera, offrendo uno spazio accogliente che permetta alle famiglie dei piccoli pazienti di stemperare le lunghe ore passate in reparto, senza mai allontanarsi dai propri bambini. La nuova Family Room è un’area di 268 mq situata al secondo piano del padiglione 14 dell’ospedale, collegata direttamente ai reparti di pediatria “Questa Family Room è un esempio concreto dei risultati importanti a cui può portare la generosità del volontariato” commenta Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia “Un grande progetto al servizio dei Milanesi e di tutti gli Italiani, che mette al centro i più piccoli, nostro presente e futuro” afferma poi Giuseppe Sala, sindaco di Milano. L’Ospedale Niguarda accoglie circa 4.000 bambini ogni anno, il 35% dei quali, proviene da fuori Milano.