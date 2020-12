I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza, un italiano 47enne, complice dei tre autori materiali del furto ai danni di uno sportello bancomat della Banca Popolare di Milano di Vanzaghello (MI), avvenuto nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2020.

La notte del furto, compiuto con la ‘tecnica della marmotta’ e che fruttò un bottino di circa 54mila euro, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano avevano arrestato i tre autori del colpo, tutti italiani, di 28, 34 e 36 anni, residenti in provincia di Bologna e contestualmente denunciato, in quanto complice, l’uomo arrestato oggi, rintracciato all’interno di un appartamento in zona Porta Garibaldi, utilizzato come base logistica per la custodia ed il confezionamento degli esplosivi.

Le successive indagini hanno permesso di accertare il ruolo attivo dell’arrestato che, con false generalità, aveva preso in affitto il box destinato ad ospitare l’auto utilizzata per il colpo, per poi accompagnare gli autori durante i sopralluoghi. Lo stesso avrebbe inoltre dovuto riportare i complici nella provincia di Bologna dopo il furto.

Sono inoltre attualmente in corso, da parte dei militari del Nucleo Investigativo, ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità della banda in altri colpi messi a segno in Lombardia.