Corrado (M5S) fa la doccia durante la commissione in streaming

Mentre gli altri componenti della commissione trasporti di Palazzo Marino discutono (in streaming) dei temi all’ordine del giorno, il consigliere comunale dei Cinque Stelle Gianluca Corrado fa la doccia. Gli altri vanno avanti a parlare come se niente fosse, mentre in video si vede il consigliere comunale pentastellato a torso nudo. E’ successo ieri, durante la riunione online della commissione trasporti del comune di Milano. Corrado si è giustificato dicendo che non si era accorto che la videocamera fosse in funzione, come riporta oggi il Corriere della Sera. Ma ormai l’immagine aveva già fatto il giro del web.