“Sono passati più di 100 giorni e il governo non ha ancora dato risposte, per questo chiediamo che venga dato il riconoscimento della cittadinanza onoraria dal Comune di Milano ai 18 pescatori di Mazara che sono stati sequestrati in Libia”. Così Daniela Santanchè, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in una conferenza stampa organizzata dal partito. “Chiediamo anche che venga esposto uno striscione a Palazzo Marino perché tutti possano ricordarsi dei nostri 18 connazionali sequestrati. Va benissimo quello che si è fatto e si sta facendo per Regeni, per Zaki e per la studentessa Mila che è andata contro il fondamentalismo islamico, sebbene non abbia sentito femministe e donne di sinistra dire ‘Je suis Mila’ . Non vogliamo che ci siano sequestrati di serie A e serie B, ed è per questo che chiediamo al sindaco Sala di appendere lo striscione per la loro libertà”. (MiaNews)