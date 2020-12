Rapina una farmacia fingendosi armato, arrestato (Video)

Nel pomeriggio del 9 dicembre, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Milano riceve la segnalazione di una rapina in corso all’interno della farmacia di via Marochetti. Giunti sul posto, i militari apprendono dalle commesse che, poco prima, due nordafricani con i volti coperti da mascherine e cappucci, dopo averle minacciate, simulando di avere in tasca un’arma, avevano prelevato circa 200 euro dalla cassa e due telefoni, per poi darsi alle fuga con delle biciclette in direzione di via Cassinis. La dettagliata descrizione fornita dalle vittime e le ricerche in zona consentono ad un equipaggio della Compagnia Milano Porta Monforte di rintracciare, dopo pochi minuti, nei pressi della Stazione di Milano Rogoredo, un cittadino nordafricano che corrisponde ad uno dei malviventi. Fermato dai carabinieri mentre, alla loro vista, tentava di allontanarsi con fare circospetto a bordo di una bici, e sottoposto subito dopo a perquisizione personale, viene trovato in possesso di 125 euro e di un telefono cellulare. Al fine di verificare se quanto rinvenuto nelle tasche del sospettato fosse effettivamente provento della rapina avvenuta poco prima, i Carabinieri chiedono alle farmaciste di contattare le loro utenze. Lo smartphone rinvenuto dagli operanti squilla ripetutamente; tanto è sufficiente per arrestare l’uomo (un 23enne marocchino, irregolare e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio) per il reato di rapina aggravata in concorso. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per identificare il secondo rapinatore e a valutare eventuali profili di responsabilità dell’indagato nella commissione di altre due rapine avvenute nella stessa farmacia nei giorni precedenti.