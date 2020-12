Evade dagli arresti domiciliari per andare a pranzo in agriturismo, ma viene notato da un carabiniere fuori servizio che lo fa arrestare. L’uomo, un 31enne di origine serba sottoposto a misura cautelare in quanto destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Svizzera per reati di truffa rissa e riciclaggio, dalla sua residenza di Baranazate si era spostato ad Origgio, in provincia di Varese, per pranzare con altre persone. A notarlo è stato un carabiniere fuori servizio che ha avvistato i colleghi. I carabinieri si sono quindi presentati all’agriturismo e lo hanno arrestato in flagranza per evasione.