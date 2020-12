“Cucina milanese contemporanea”, per riscoprire i sapori della tradizione

“CUCINA MILANESE CONTEMPORANEA” (Guido Tommasi Editore) è un libro per riscoprire la cucina della Città della Madonnina, le origini dei suoi piatti più celebri come il Risotto alla milanese, ma anche per ritrovare preparazioni buonissime che rischiavano di finire nel dimenticatoio come Ris ed erborin, Rüsumada o la Cassoeula. Il libro,di Cesare Battisti (ristoratore) e Gabriele Zanatta (giornalista e docente), guida i lettori in un viaggio tra i sapori della cucina meneghina, riproposta in una versione attuale che non perde di vista i dettami della tradizione.

Ascolta l’intervista a Gabriele Zanatta