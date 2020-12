Covid, Italia verso la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi

Il governo valuta un irrigidimento delle misure anti contagio nei giorni festivi e prefestivi: tutta l’Italia potrebbe diventare zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. L’ipotesi, a quanto apprende l’Agenzia Ansa, al termine della riunione dei capi delegazione, è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla Merkel in Germania, per evitare la terza ondata. Oggi è previsto un incontro col Cts.