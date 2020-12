Milano ricorda la strage di Piazza Fontana

È iniziata alle 16.30 la cerimonia di commemorazione delle vittime nel 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, la strage provocò 17 morti e 88 feriti.

Presenti il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore regionale alle Politiche Sociali Stefano Bolognini, il prefetto Renato Saccone e il presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime Carlo Arnoldi, il viceministro degli Interni Matteo Mauri e Roberto Cenati, presidente dell’Anpi. Centinaia di persone si sono riunite davanti alla Banca Nazionale dell’Agricoltura dove sono state deposte le corone, con striscioni e slogan per condannare la strage e ricordate le vittime per le iniziative organizzate dai movimenti, tra cui ‘Memoria Antifascista’. La cerimonia sì è aperta con la deposizione delle corone e la lettura dell’elenco delle vittime da parte del presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime Carlo Arnoldi. “Ricordiamo, anche se non è stato vittima di piazza Fontana, Giuseppe Pinelli, caduto a Milano”, ha aggiunto Arnoldi raccogliendo un lungo applauso. Davanti alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, i famigliari delle vittime hanno esposto uno striscione commemorativo. “Noi siamo una comunità anche giustamente impaurita e dobbiamo ricordarci cosa a Milano è stato fatto e quindi la forza e il valore morale di chi ci ha preceduti e l’energia della città. Più che mai in momenti così difficili è necessario guardare indietro e pensare al futuro per cui essere qua quest’anno mi dà più emozione del solito”, ha concluso il sindaco Giuseppe Sala.