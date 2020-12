Tony e la compagna prendevano le ordinazioni al telefono, gli altri si occupavano di distribuire le dosi. La polizia di Milano ha arrestato sette albanesi e una cittadina marocchina. Nel corso delle indagini è emerso come gli indagati fossero stabilmente dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti a Milano, in particolare cocaina, tra via Paolo Sarpi, via Cenisio, piazza Gerusalemme e piazzale Costantino Nigra. L’operazione è stata chiamata “contact center”.