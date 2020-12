Rissa tra 5 persone in piazza Miani a Milano, un ferito

Una rissa in strada che si trasforma in rapina con due degli aggressori che fuggono a piedi e una delle vittime che viene trasportata in codice giallo presso l’ospedale San Paolo. Questa la ricostruzione dell’aggressione avvenuta ieri sera, verso le 22, nelle vicinanze di piazza Guglielmo Miani alla Barona. La vicenda è cominciata con un confronto in strada tra cinque cittadini sudamericani durante il quale un 36enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una bottiglia di vetro rotta. Quando sono arrivati sul posto i militari dei carabinieri, che ora indagano sull’aggressione, due degli aggressori si erano già dati alla fuga portandosi via un telefono cellulare e un portafoglio.