Priorità alla scuola, la mobilitazione continua

Proseguono le mobilitazioni organizzate da professori e studenti davanti alle scuole italiane per chiedere la riapertura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado. Da oggi a domenica è in programma un fitto calendario di iniziative in numerose città, tra cui Faenza, Firenze, Perugia, Torino, Milano, Napoli, Salerno, Mantova, Verona, Vicenza, Mestre, Padova, Treviso. Inoltre, oggi, venerdì 11 dicembre, Priorità alla Scuola partecipa al convegno nazionale di Formazione del CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica), a cui sono iscritti oltre 1000 docenti, che sarà trasmesso in diretta Facebook, dalle 9 alle 13, organizzato dai Cobas Scuola https://www.facebook.com/ cobasscuola. Mentre gli adolescenti degli altri Paesi europei vanno normalmente a scuola, quelli italiani continuano ad essere obbligati alla Didattica a Distanza. Situazione caotica in molteRegioni. Priorità alla Scuola prosegue la protesta a tutela del diritto allo studio e chiede il potenziamento dei trasporti pubblici in orario scolastico e dei servizi di medicina scolastica, inoltre auspica una veloce conclusione delle nomine dei docenti in modo tale che tutte le scuole possano restare aperte in continuità e in sicurezza.

A Milano appuntamento oggi dalle 9 lezioni in DAD davanti al Liceo Einstein, via Einstein 3. Sabato 12 dicembre: dalle 14 lezione del Collettivo Studentesco sulla strage di piazza Fontana in occasione dell’anniversario dell’attentato, in piazza Fontana. Domenica 13 dicembre: dalle ore 15 lezioni carbonare al parco di Trenno, via Gorlini 7 (accanto al campo da beach volley)