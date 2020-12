Università, Regione: in tre anni investiti 407 milioni

Negli ultimi tre anni Regione Lombardia ha investito 407 milioni sugli atenei lombardi. La cifra è stata presentata durante la conferenza stampa “Università e Ricerca: il sostegno della Regione” questa mattina. I fondi stanziati, prevedono una serie di iniziative a favore del diritto allo studio oltre che alla ricerca e all’infrastruttura. Il “pacchetto” è stato presentato dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al vicepresidente e assessore all’Università Fabrizio Sala e all’assessore all’Istruzione Melania Rizzoli. “Crediamo molto – ha detto Fontana – nel sistema universitario lombardo, nelle nostre scuole di specializzazione e in quelle di alta formazione perché sono i punti di riferimento per il futuro della nostra regione e dei nostri giovani. Oggi la Lombardia offre un sistema di assoluta eccellenza che ha grandi capacità di attrazione. Questo, dunque, è ciò che spinge la Regione Lombardia ad investire sul sistema universitario. Dall’inizio della legislatura sono stati infatti stanziati 407 milioni di euro per finanziare le università e la ricerca lombarda. In questo pacchetto rientra anche la realizzazione del nuovo campus dell’Università degli Studi di Milano nel distretto dell’innovazione Mind di Milano per un importo di 130 milioni di euro”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Remo Morzenti, rettore dell’Università di Bergamo e presidente del Crul; Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano; Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano; Francesco Svelto, rettore dell’Università di Pavia e Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia.

“Ricerca, innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile – ha concluso Fontana – sono ambiti su cui investire per il futuro di questo territorio e della nostra regione senza che siano gli eventi a costringerci a inseguire quello che succede nel mondo. Vogliamo essere capaci di costruire il nostro futuro”