I treni tra l’Italia e la Svizzera possono ripartire, dopo lo stop annunciato nei giorni scorsi. I due Paesi hanno infatti trovato un’intesa per permettere ai convogli di tornare a viaggiare. Solo per oggi e domani i Tilo sono stati cancellati, con disagi per i frontalieri. Durante l’incontro di ieri tra i rappresentanti dei due governi sono state trovare le soluzioni organizzative per assicurare il rispetto delle misure anti-covid e la continuità del servizio di trasporto.