Party in negozio con rapper, intervengono i carabinieri

Hanno organizzato una festa con un noto rapper, con tanto di diretta web. Il volume della musica troppo alto ha portato i residenti del palazzo a chiamare i carabinieri. E’ successo ieri sera a Desio, in Brianza. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato la festa in corso, nonostante i divieti anti Covid. All’interno del locale, un negozio di informatica, c’erano 20 persone, alcune provenienti da fuori Regione. Dai successivi approfondimenti, svolti anche attraverso l’analisi dei social, i carabinieri hanno scoperto che l’evento era pubblicizzato su diverse piattaforme come “contest” tra diversi rapper ed era trasmesso in diretta steaming sul canale Twitch. Per gli organizzatori e i partecipanti sono scattate le sanzioni amministrative anti Covid e ovviamente l’immediata sospensione della festa.