L’Italia è il paese della sovrabbondanza. Per gestire i fondi del Recovery Fund si pensa a sei manager e 300 professionisti. Che bella cosa. Alla fine in questo casino globalizzato riusciremo a generare abbastanza confusione da procurarci:

1) abbastanza scandali per i prossimi due anni

2) abbastanza inchieste da ingolfare un po’ di più i tribunali

3) abbastanza sprechi da essere meno efficienti dello Zimbawe

Intanto, in Lombardia, continuano a proliferare le inchieste senza reato né indagati, e va bene così. In fondo, anche qui alle nostre latitudini, a generare gli errori – che ci sono stati – non è stata a mio modo di vedere la volontà di sbagliare, o la volontà di corrompere, o la volontà di fare magna magna. Questi discorsi lasciamoli a chi pensa che a Roswell ci sia stata una apparizione aliena (dunque, a Trump). Alle nostre latitudini gran parte dei problemi è dovuta alla confusione. Confusione perché invece di fare ognuno la propria parte si è fatto come i ragazzini all’oratorio: tutti a inseguire il pallone invece di tenere i ruoli. Vale per la politica, ma vale ancora di più per i dirigenti. Là proprio si è andati sotto, tra immobilismo per alcuni, iperattivismo per altri, paura delle inchieste per tutti. Ad esempio, sulla questione dei vaccini anti influenzali: si è detto che c’era bisogno di 2 milioni e 800mila dosi. Sono state comprate 2 milioni e 800mila dosi (sul come lasciamo stare)? La risposta pare essere sì. E allora perché adesso scopriamo che ne servivano 3 milioni e mezzo? Ora, escludendo che sia Fontana a doversi mettere con il pallottoliere a far di conto, come è possibile sbagliare di 700mila? C’è una ragione logica? Se sì, occorre spiegarla con chiarezza. Ecco, la logica. Alla fine il tema è sempre quello. L’Italia è la patria del calcio, e allora dovremmo applicare il calcio alla politica. Ognuno stia nel suo ruolo, e faccia quel che deve. Ad esempio, i professori stiano in reparto o in università o nel loro laboratorio. I dirigenti facciano quel che devono fare e i politici indirizzino, come stabilisce la Bassanini. Ne guadagneremmo tutti.