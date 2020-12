Incidente in galleria sulla 36, un morto

Un automobilista di 56 anni di Cosio Valtellino (So) è morto in un incidente in una galleria della Superstrada tra Bellano e Dervio, sulla Lecco – Colico. L’incidente si è verificato sabato mattina poco prima delle 8. Il 56enne è finito contro un muro della galleria al termine di una delle piazzole di sosta d’emergenza mentre viaggiava in direzione nord, verso Sondrio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Lecco e di Sondrio, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale. Purtroppo però per l’uomo non c’era più nulla da fare. Praticamente in contemporanea si è verificato un altro incidente, in un altro tunnel della 36, ma a Lecco e nella direttrice opposta, all’altezza dello svincolo per Lecco centro. Si è trattato di un maxi tamponamento tra quattro auto, una delle quali si è ribaltata. Nessuno dei feriti, tra i quali una ragazzina di 11 anni, ha riportato ferite gravi. Il tratto di Superstrada è stato temporaneamente chiuso.