Torna a casa lo stemma del Museo Poldi Pezzoli trafugato nel 1946

‘Torna a casa’ lo stemma del Museo Poldi Pezzoli: il monumentale stemma gentilizio Poldi Pezzoli in bronzo fuso, disegnato dall’artista lombardo Lodovico Pogliaghi tra il 1875 e il 1880, raffigura l’arme dei nobili milanesi Poldi Pezzoli e fu trafugato il 3 dicembre 1946, durante l’apertura del cantiere adibito ai lavori di ricostruzione postbellica del palazzo dopo i bombardamenti. Il recupero dell’opera si deve ai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Monza, con un intervento avvenuto in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano e su segnalazione della Direzione del Museo: nel 2018 era stato ‘intercettato’ grazie alla segnalazione della vendita da parte di una nota casa d’aste ligure di uno stemma scultoreo in bronzo. Da qui l’intervento dei carabinieri e della procura della Repubblica per il recupero dello stemma che ora è stato ricollocato al suo posto, nel palazzo di via Manzoni che ospita il Museo. (MiaNews)