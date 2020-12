Nel pomeriggio della scorsa domenica (29 novembre) aveva danneggiato un veicolo in uso alla Onlus “Croce Verde di Baggio”. Un gesto simile a quello compiuto nell’agosto 2019 quando era stato denunciato per il danneggiamento di un altro mezzo sempre della medesima associazione. Questi gli elementi che hanno permesso ai carabinieri della stazione Milano San Cristoforo di individuare e rintracciare il 22enne responsabile del gesto. Successivamente, è stato poi lo stesso giovane, rispondendo alle domande dei militari, ad aver ammesso di aver danneggiato l’auto senza una particolare motivazione: ricostruzione confermata anche dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza attive quel giorno nella zona. Il 22enne è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento.