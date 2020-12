Mezzi pubblici e paura del contagio; partecipa alla ricerca di Politecnico e Università di Cambridge

Covid e trasporti pubblici in Lombardia; il Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Università di Cambridge (Inghilterra), sta conducendo un esperimento sulla percezione della paura di contagio su treni, metropolitane, tram e autobus. L’utilizzo dei mezzi è diminuito drasticamente, negli ultimi mesi, sulle linee di Trenord, della milanese Atm e delle altre aziende di trasporto “anche a causa della paura degli utenti di contagiarsi – spiega il Politecnico – per gli spazi confinati e la scarsa ventilazione”. “Questa ricerca vuole capire se e perché gli utenti hanno fiducia nelle misure anti-Covid introdotte sui mezzi pubblici, se si sentono sicuri o meno, e permetterà di capire quali misure sono percepite come più efficienti; una ricerca che ambisce – spiegano dall’ateneo milanese – a rilanciare il trasporto pubblico in Lombardia contribuendo nel lungo termine a migliorare la sostenibilità delle scelte di trasporto. Si cercano 1.080 partecipanti per avere una base scientifica solida. Partecipare è semplice e veloce; si tratta di rispondere a 20 domande, online, per una durata totale di circa 5 minuti. Qui sotto il link per partecipare.

https://bit.ly/36RyvBn

Radio Lombardia pubblicherà le conclusioni della ricerca una volta conclusa dalle due prestigiose università.