Il Consiglio regionale ha respinto la mozione presentata dal M5S e sostenuta dal resto dell’opposizione di centrosinistra per un ‘cambio’ dell’assessorato al Welfare guidato da Giulio Gallera per “i ritardi e le criticità” nella gestione dell’emergenza covid. Gli stessi pentastellati hanno chiesto il voto segreto. Sono stati 47 i ‘no’ alla mozione, con la maggioranza che ha quindi votato in modo compatto contro il documento e 31 i voti favorevoli. Presente in Aula durante il dibattito e il voto anche presidente della Regione Attilio Fontana. (MiaNews)