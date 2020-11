Il Sole 24ore presenta il libro di Claudia Parzani e Francesca Isola “MERAVIGLIOSE.Tour guidato all’interno di noi stesse”. Tutte le donne hanno dentro di sé un caleidoscopio di identità che le rendono uniche, talvolta più forti, talvolta più fragili ma che, tutte insieme, costituiscono una fonte di ricchezza inesauribile per affrontare la vita quotidiana. A raccontare questo universo ricco di sfaccettature sono Claudia Parzani, avvocato, e Francesca Isola, autrice e attrice. Il libro è in edicola per un mese con Il Sole 24 ore e in libreria.

Ascolta l’intervista a Claudia Parzani