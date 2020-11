Gli spettacoli online del Teatro dell’Elfo

Il sito del teatro dell’Elfo di Milano non è solo una vetrina dove promuovere spettacoli, ma un indispensabile canale di comunicazione con gli spettatori, dove raccontare progetti, idee, messaggi complessi: un mosaico le cui tessere raccontano il mondo dell’Elfo. In questi mesi elfo.org è stato ripensato. Dal 1 dicembre sarà online, per informare su tutto quello che avviene in teatro (sui palchi e dietro le quinte), per veicolare tempestivamente contenuti di ogni tipo, rendendo disponibili descrizioni, immagini e video degli spettacoli del passato, del presente e del futuro. E per diventare, quando l’attività riprenderà a pieno ritmo, uno strumento efficiente e semplice per acquisti e prenotazioni.

L’attualità e il futuro sono nella homepage e nella sezione In scena, con gli spettacoli (che ci auguriamo di vedere sui palchi nei prossimi mesi), i video, le interviste che coinvolgono i nostri artisti, ma anche le immagini e le descrizioni di tutte le opere esposte permanentemente in teatro (art@elfo), frutto del nostro lavoro sull’arte contemporanea.

Le tracce tutto quello che ha prodotto l’Elfo nei suoi quasi cinquantanni di storia sono nella sezione Elfologia (che sarà via via arricchita con la digitalizzazione di foto, programmi, manifesti); qui si trova anche l’Elfoteca, i video che andremo a creare e quelli di repertorio. Ma ci sono anche una sezione dedicata ai progetti con e per le scuole e le università (Formazione), una dedicata a illustrare gli Spazi (e a descrivere anche dal punto di vista tecnico e dei servizi), una dedicata all’Impresa sociale (nella sezione Info) e tanto altro.

Gli elfi raccontano Fassbinder: La natura imperfetta dell’amore

online da venerdì 4 dicembre, ore 18.00

Nella scorsa primavera il teatro ha condiviso online l’archivio video del teatro proponendo le riprese degli spettacoli che meritavano di riemergere dal passato ed essere riviste.

I prossimi appuntamenti saranno qualcosa in più: degli approfondimenti sugli spettacoli che hanno segnato le svolte artistiche dell’Elfo, rivisti con lo sguardo di oggi. Il primo è un memoire in video del lavoro su Fassbinder con interviste e riflessioni dei protagonisti, oltre a immagini e interviste di repertorio.

Sarà online da venerdì 4 dicembre, disponibile gratuitamente.

Gli elfi raccontano: il Natale secondo Charles Dickens

online da venerdì 11 dicembre, ore 18.00

Il secondo appuntamento sarà online dal’11 al 25 dicembre: la lettura del celebre Racconto di Natale per la voce di Ferdinando Bruni. Non un video, ma un audio illustrato dai disegni dello stesso Bruni, che ha ampliato la serie di tavole che aveva preparato per lo spettacolo andato in scena in sala Bausch.

Cantiere Moby Dick, giovedì 17 dicembre, ore 21.00

Il teatro Elfo Puccini attualmente è chiuso al pubblico, ma al suo interno prosegue intenso il lavoro per ‘costruire’ il nuovo spettacolo di Elio De Capitani, Moby Dick alla prova di Orson Welles. È un ‘cantiere’ che vede impegnati scenografi, sarte, macchinisti, elettricisti.

Fondali, costumi, maschere, arredi di scena stanno prendendo forma. E da martedì 26 anche la compagnia al completo è riunita per le prove.

Sui social sono già state condivise testimonianze fotografica dell’artigianato teatrale al lavoro. Giovedì 17 dicembre (ore 21.00) sarà possibile collegarsi online per ‘partecipare’ virtualmente alle prove dello spettacolo, scoprendo quanto avviene sul palco e dietro le quinte. Streaming gratuito, prenotandosi al sito elfo.org.